До конца года на нескольких улицах в Ижевске появится освещение

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-16T17:12:33+03:00

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В Ижевске до конца года на нескольких улицах появится освещение. Об этом сообщает пресс-служба города.

- 14 октября заключен контракт на сумму 1 615 000 млн рублей. На эти деньги установят светоточки на улице Пойма (в районе Самолетной - 16 штук), улице Новоцентральной от Якшур-Бодьинского тракта до улицы Ершовской (мкрн Новый Игерман - 25 штук), улице Ильфата Закирова (от улицы Первомайской до улицы Камбарской - 14 штук) и на проспекте Калашникова (от улицы Самсонова до улицы Союзной - 9 штук), - сообщает пресс-служба.

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Срок выполнения работ – до 15 декабря 2019 года. Всего в Ижевске установили 259 светоточек. Освещение появилось на улице Заречной (мкрн Люлли), улице Вишурской, Полевской, Новой, Пихтовой (мкрн Нагорный), улице Горной, проезде Колосковом (мкрн Орловское), улице П. Блинова, пер. Камском, дороге на ипподром.

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ИСТОЧНИК KP.RU