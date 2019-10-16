Елизавета Туктамышева рассказала о своем тренере и трудностями, с которыми пришлось столкнуться

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-16T17:25:54+03:00

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Елизавета Туктамышева рассказала о своем тренере Алексее Мишине и о трудностях, с которыми она сталкивалась в интервью Первому каналу.

- Мы с ним долго работаем, он очень хорошо чувствует спортсменов. Если ему что-то надо или что-то нравится, переубедить его сложно. Но мы все равно приходим к компромиссу, - с улыбкой рассказала Елизавета.

Сезон 2017-2018 был по-настоящему трудным для спортсменки, девушка рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться, и как она настроилась на победы.

- Был переломный момент – что делать? Бороться дальше или спокойно кататься? В олимпийский сезон все началось – и голова, и я стала превращаться в женщину, поправилась. Я продолжала делать прыжки, но когда твое тело меняется, их сложнее делать в программе подряд. После Олимпиады я поняла, что теперь я абсолютно свободна и могу кататься в удовольствие. Я сформировалась, мне стало легко прыгать, я почувствовала кайф и начала выигрывать, - поделилась Туктамышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU