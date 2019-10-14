2019-10-14T10:10:28+03:00
Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место на турнире Finlandia Trophy 2019

За обе программы спортсменка получила 212,53 балла
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/liza_tuktikФото: instagram.com/liza_tuktik
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Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место на турнире Finlandia Trophy 2019. За две программы она получила 212,53 балла.

- Хороший рабочий прокат. Не удалось сделать новый для меня каскад аксель - ойлер - сальхов, так как он еще не совсем доработан. Я его только включила в программу, поэтому возникла такая ошибка, - цитирует портал sportur.ru Туктамышеву.

Первое место заняла также российская фигуристка Алена Косторная (234,84 балла), а третье место - Юхана Йокои (191,90).

Напомним, что 18 октября в Лас Вегасе стартует первый этап серии Гран-при сезона 2019-2020. В составе сборной России выступит Елизавета Туктамышева.

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Елизавета Туктамышева, ТРИКСЕЛЬ в короткой программе, Finlandia Trophy 2019.Короткая программа Елизаветы Туктамышевой на Finlandia Trophy 2019. Протоколы Алены и Лизы: https://imgur.com/a/1j6jiTx Оценка за короткую программу: 72.66 Техника: 39.72 Компоненты: 32.94 Промежуточное 2-е место по результатам короткой. 1-е место у Алены Косторной с результатом 77.25. Спасибо ледоколу за источник видео-трансляции: https://ok.ru/live/1413338701487

ИСТОЧНИК KP.RU

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