2019-10-17T06:23:44+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Ижевске пострадали трое взрослых и ребенок

Автомобиль выехал на встречную полосу
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В среду, 16 октября, произошло массовое ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, женщина-водитель на автомобиле «Шкода» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с тремя машинами.

Известно, что травмы получили четыре человека, в том числе один ребенок. Его госпитализировали с переломами. Как сообщают очевидцы, в самой разбитой машине было еще несколько детей. Они не пострадали.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Экс-замглавы администрации Ижевска по соцполитике задержали в Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Злоумышленник выкопал пять деревьев у входа в зоопарк Удмуртии
Возбуждено уголовное дело: живодеры из Удмуртии ответят за издевательства над собакой
В мкрн Люлли в Ижевске начали прокладывать газопровод
29 телефонов пытались провезти в грузовике в колонию Удмуртии
В Удмуртии за нарушение тишины предлагают наказывать штрафов в 2,5 тысячи рублей
Министр транспорта России отметил ремонт дорог в Удмуртии
Вандализм или искусство? В Ижевске закрасили серой краской красивое граффити
Елизавета Туктамышева рассказала о своем тренере и трудностях, с которыми пришлось столкнуться
Дочь Михаила Калашникова из Ижевска поедет на Алтай
5,45 млрд рублей Удмуртия планирует взять в кредит
До конца года на нескольких улицах в Ижевске появится освещение
Экс-замглавы администрации Ижевска по соцполитике задержали в Севастополе