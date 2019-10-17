В массовом ДТП в Ижевске пострадали трое взрослых и ребенок

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-17T06:23:44+03:00

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В среду, 16 октября, произошло массовое ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, женщина-водитель на автомобиле «Шкода» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с тремя машинами.

Известно, что травмы получили четыре человека, в том числе один ребенок. Его госпитализировали с переломами. Как сообщают очевидцы, в самой разбитой машине было еще несколько детей. Они не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU