2019-10-16T15:40:01+03:00
Общество

Экс-замглавы администрации Ижевска по соцполитике задержали в Севастополе

Не так давно он покинул пост главы департамента горхозяйства Севастополя
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Экс-замглавы администрации Ижевска по соцполитике Михаила Тарасова задержали в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как передает агентство, Михаила Тарасова задержали в рамках уголовного дела, на данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, в феврале 2016 года Михаил Тарасов стал замом главы Ижевска по социальной политике.

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Замглавы администрации Ижевска по социальной политике Михаил Тарасов покинул свой пост в 2017 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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