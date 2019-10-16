Экс-замглавы администрации Ижевска по соцполитике задержали в Севастополе
Экс-замглавы администрации Ижевска по соцполитике Михаила Тарасова задержали в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как передает агентство, Михаила Тарасова задержали в рамках уголовного дела, на данный момент проводятся следственные действия.
Напомним, в феврале 2016 года Михаил Тарасов стал замом главы Ижевска по социальной политике.
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Замглавы администрации Ижевска по социальной политике Михаил Тарасов покинул свой пост в 2017 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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