Министр транспорта России отметил ремонт дорог в Удмуртии
Председателю правительства России Дмитрию Медведеву доложили о регионах-лидерах, которые успешно выполняют ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В список вошла и Удмуртия.
- Считаю необходимым отметить сегодня регионы-лидеры по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона. На промежуточных мероприятиях мы больше критиковали, сегодня, Дмитрий Анатольевич, хотел бы похвалить, - доложил министр транспорта России Евгений Дитрих.
В число успешных еще вошли Белгородская. Самарская, Владимирская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Тульская, Мурманская, Ульяновская области и Чеченская республика.
- После вашего посыла на президиуме 6 августа все регионы сильно подтянулись с выполнением работ, - обращаясь к Дмитрию Медведеву сообщил министр.
Есть и неуспевающие регионы. Например, Забайкальский край, Сахалинская область и Республика Крым.
Напомним, что в рамках национального проекта в Удмуртии в 2019 году восстановят 23 участка дорог регионального и межмуниципального значения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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