Статистика: за девять месяцев 2019 года в Удмуртии сбили 258 пешеходов

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-17T14:00:54+03:00

Из них шесть человек погибло

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В Ижевске по итогам девяти месяцев 2019 года зарегистрировано 258 наездов на пешеходов. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД по городу.

- Всего погибло шесть человек, 261 пешеход получил травмы различной степени тяжести. При этом 74 ДТП произошло в темное время суток. Причиной могло служить то, что на одежде пешеходов не было световозвращающих элементов, - сообщает ведомство.

Чтобы не стать жертвой ДТП, человек перед началом перехода дороги должен посмотреть по сторонам и дождаться, чтобы все машины остановились перед пешеходным переходом, и только тогда можно идти, а также использовать световозвращающие элементы.

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ИСТОЧНИК KP.RU