Глава Ижевска осмотрел городок Металлургов по просьбе жителей

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-20T08:44:38+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев лично проинспектировал городок Металлургов в Ижевске и проверил участки, беспокоящие жителей

- Пешие прогулки полезны не только для здоровья, но и в нашем случае для благоустройства города. Сегодня прогулялись по Металлургу. Обошли места, о которых горожане мне писали в социальных сетях, - написал Глава Ижевска на своей официальной странице ВКонтакте.

В частности, глава города отметил большое количество валежника в районе, недостаток ремонта и освещение таких участков как дорожка от кольца до "Белой вороны", лужу на ул.Школьная и нехватку тротуара на ул. Нижняя.

Информация о всех недостатках передана в соответствующие службы.

ИСТОЧНИК KP.RU