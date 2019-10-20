Глава Ижевска осмотрел городок Металлургов по просьбе жителей
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев лично проинспектировал городок Металлургов в Ижевске и проверил участки, беспокоящие жителей
- Пешие прогулки полезны не только для здоровья, но и в нашем случае для благоустройства города. Сегодня прогулялись по Металлургу. Обошли места, о которых горожане мне писали в социальных сетях, - написал Глава Ижевска на своей официальной странице ВКонтакте.
В частности, глава города отметил большое количество валежника в районе, недостаток ремонта и освещение таких участков как дорожка от кольца до "Белой вороны", лужу на ул.Школьная и нехватку тротуара на ул. Нижняя.
Информация о всех недостатках передана в соответствующие службы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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