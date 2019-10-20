2019-10-20T16:51:21+03:00
Общество

Капсулу времени заложили в Ижевске

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Фото: Администрация ИжевскаФото: Администрация Ижевска
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19 октября в рамках «Недели добрых дел» Совет отцов заложил капсулу времени с посланием для родителей будущего. Об этом сообщает официальный сайт городской Администрации Ижевска.

«Место историческое, славится своими героями, которые выпустились из этих замечательных стен. Школа, которая является жемчужиной города Ижевска, славной кузницей кадров и будущих отцов», — рассказал присутствовавший при закладке капсулы председатель Республиканского Совета отцов Дмитрий Чистяков.

Устроители акции наказали вскрыть капсулу не раньше 2069 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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