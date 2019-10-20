2019-10-20T17:51:55+03:00
Общество

В Ижевске пройдет республиканский форум «Сделано в Удмуртии»

Регистрация на форум уже открыта
Людмила Куликова
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фото: forum.madeinudmurtia.ruфото: forum.madeinudmurtia.ru
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24 и 25 октября в Ижевске пройдет форум для предпринимателей «Сделано в Удмуртии». Форум представляет собой площадку, где возможно сотрудничество бизнеса любого уровня.

Для участников форума запланирована двухдневная деловая программа, в рамках которой предприниматели как малого, среднего, так и представители промышленных предприятий смогут не только поделиться опытом, но и побороться за право представлять Удмуртию на всероссийском конкурсе.

Отметим, что форум «Сделано в Удмуртии» пройдет уже в третий раз. В первый год своего существования форум собрал 1200 участников, а в 2018 – более 2500 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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