В Ижевске пройдет республиканский форум «Сделано в Удмуртии»
24 и 25 октября в Ижевске пройдет форум для предпринимателей «Сделано в Удмуртии». Форум представляет собой площадку, где возможно сотрудничество бизнеса любого уровня.
Для участников форума запланирована двухдневная деловая программа, в рамках которой предприниматели как малого, среднего, так и представители промышленных предприятий смогут не только поделиться опытом, но и побороться за право представлять Удмуртию на всероссийском конкурсе.
Отметим, что форум «Сделано в Удмуртии» пройдет уже в третий раз. В первый год своего существования форум собрал 1200 участников, а в 2018 – более 2500 человек.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Капсулу времени заложили в Ижевске
Мужчина задолжал собственному сыну более 300 тысяч рублей и получил за это срок
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»