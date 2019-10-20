В Удмуртии стартовал конкурс «Нарисуй «Елку Победы»

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-20T19:42:05+03:00

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В России открыт конкурс «Нарисуй «Елку Победы» посвященный 75-летней годовщине ВОВ. Организаторами конкурса выступили Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Об этом сообщает пресс-служба города Ижевска.

Принять участие в конкурсе коллекционных новогодних открыток приглашаются школьники от 7 до 17 лет. Детям предстоит придумать и воплотить в рисунке атмосферу праздника победного 1945 года.

Конкурсные работы должны соответствовать духу времени и передавать атмосферу подготовки к Новому году. Рисунки могут быть созданы на основе семейных историй, фотографий, архивов и выполнены в любой технике. Если основой рисунка послужила семейная история, конкурсант может приложить ее в дополнение к своей работе.

Рисунки будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории жюри выберет троих победителей. Финалисты станут известны в начале декабря 2019 года. Призеры будут приглашены на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

Конкурсные работы принимаются до 10 ноября 2019 года. Отправить свою работу можно по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU