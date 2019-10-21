2019-10-21T07:06:36+03:00
Общество

Новая спецтехника и противогололедные материалы: в Ижевске идет подготовка к зиме

В декабре определят организацию по содержанию улиц на 1,5 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске к зиме закупают новую спецтехнику и противогололедные материалы. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев 17 октября.

- Перед коммунальными службами поставлена задача - уменьшить использование песчано-соляной смеси на дорогах, заменив ее на современные противогололедные материалы. Песчано-соляная смесь будет использоваться только на грунтовых дорогах частного сектора, на затяжных подъемах дорог (например, ул. Азина, дорога вдоль завода «Нефтемаш» и др.), на посадочных площадках остановочных комплексов. На остальных участках улично-дорожной сети будут применять современные противогололедные материалы, - отметил глава города.

На данный момент подрядчики уже закупили около 5,5 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 100 тонн твердого химического реагента. Новая техника поступит уже в первой половине декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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