2019-10-21T07:21:25+03:00
Спорт

ХК «Ижсталь» уступила новокузнецкому «Металлургу» на домашнем льду

Для ижевской команды это была третья игра в серии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: hcizhstal.ruФото: hcizhstal.ru
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20 октября, в воскресенье ХК «Ижсталь» проиграла новокузнецкому «Металлургу» на домашнем льду. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Для ижевской команды это была третья игра в серии. Первая шайба была заброшена гостями на 7-й минуте. «Ижстали» так и не удалось забросить шайбу в ворота противника. Игра завершилась со счетом 0:2.

- Мы сегодня играли хорошо, самоотдача была на высоком уровне. Соперник где-то нам позволял, и мы создали достаточно моментов, но подвела реализация. Будем оттачивать мастерство. Я считаю, что была хорошая игра, динамичная с обилием моментов, - прокомментировал главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

А после игры хоккеистов ждал сюрприз - в раздевалку принесли торт. Болельщица Алия со своими детьми испекла его специально для хоккеистов.

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Торт для ХК "Ижсталь" после игры с "Металлургом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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