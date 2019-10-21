Марш-бросок «Специального назначения» пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-21T09:16:33+03:00

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В Ижевске 24 октября, в четверг, пройдет акция марш-бросок «Специального назначения», которая приурочена ко дню войск спецназначения и 100-летию со Дня рождения Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В мероприятии примут участие ветераны военной службы и воспитанники военно-патриотических клубов Ижевска. Маршрут движения участников: призывной пункт Республиканского военного комиссариата - ул. Лихвинцева - Вечный огонь - ул. Наговицына - Центральная площадь - Монумент Дружбы народов - площадь перед памятником погибших в Афганистане, Чечне и других локальных войнах (ул. Кирова, 17), - сообщает пресс-служба.

Программа: 14:30 - Сбор участников у призывного пункта Республиканского военного комиссариата (ул. Зенитная, 2а)

15:00 - Торжественное открытие

15:10 - Старт «Марш броска»

17:00 - торжественный митинг у памятника погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных войнах.

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ИСТОЧНИК KP.RU