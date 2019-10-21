Очевидцы: в Ижевске загорелась «легковушка»

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-21T08:07:34+03:00

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21 октября 2019 года на улице Удмуртская 268 ниже от Торгового Центра «Аврора» загорелась иномарка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- Удмуртская 268, жесть! , - подписали фото и видео в одной из групп «ВКонтакте».

Фото: Илья Шульга

По фото видно, что загорелась машина марки «КИА», огонь также задел рядом стоящую машину «Ниссан». По какой причине загорелась «легковушка» неизвестно.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/739041" frameborder="0"></iframe> На улице Удмуртская в Ижевске загорелась машина.

ИСТОЧНИК KP.RU