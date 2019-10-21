Очевидцы: в Ижевске загорелась «легковушка»
21 октября 2019 года на улице Удмуртская 268 ниже от Торгового Центра «Аврора» загорелась иномарка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
- Удмуртская 268, жесть! , - подписали фото и видео в одной из групп «ВКонтакте».
Фото: Илья Шульга
По фото видно, что загорелась машина марки «КИА», огонь также задел рядом стоящую машину «Ниссан». По какой причине загорелась «легковушка» неизвестно.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Как прошла игра "Ижстали" с новокузнецким "Металлургом" и кто подарил сталеварам торт?
- Новая спецтехника и противогололедные материалы: в Ижевске идет подготовка к зиме.
- Из-за чего оштрафовали на 3,17 млн рублей две организации в Удмуртии.
На улице Удмуртская в Ижевске загорелась машина.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»