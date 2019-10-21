Хотел сделать поделку: Ижевчанин спилил можжевельник на охраняемой территории в Крыму
Ижевчанина поймали при спиливании можжевельника на территории природного парка в Крыму. Об этом сообщает Минприроды региона.
- В ходе планового обследования выявили нарушения. В особо охраняемой природной территории ижевчанин спилил два дерева можжевельника с целью вывоза и изготовления поделок, - сообщает ведомство.
В отношении мужчины был составлен протокол об административных нарушениях, изъято орудие и спиленные деревья, которые были отправлены на экспертизу.
Результаты экспертизы показали, что спиленные деревья занесены в Красную книгу России и Республики Крым, на данный момент ведется работа по привлечению мужчины к дополнительной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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