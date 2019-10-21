Хотел сделать поделку: Ижевчанин спилил можжевельник на охраняемой территории в Крыму

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-21T09:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Ижевчанина поймали при спиливании можжевельника на территории природного парка в Крыму. Об этом сообщает Минприроды региона.

- В ходе планового обследования выявили нарушения. В особо охраняемой природной территории ижевчанин спилил два дерева можжевельника с целью вывоза и изготовления поделок, - сообщает ведомство.

В отношении мужчины был составлен протокол об административных нарушениях, изъято орудие и спиленные деревья, которые были отправлены на экспертизу.

Результаты экспертизы показали, что спиленные деревья занесены в Красную книгу России и Республики Крым, на данный момент ведется работа по привлечению мужчины к дополнительной ответственности.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Марш-бросок «Специального назначения» пройдет в Ижевске.

- Очевидцы: в Ижевске загорелась «легковушка».

- Как прошла игра "Ижстали" с новокузнецким "Металлургом" и кто подарил сталеварам торт?

ИСТОЧНИК KP.RU