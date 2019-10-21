Бил жену и вырывал волосы детям: 40-летнему жителю Удмуртии вынесли приговор за истязания

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-21T14:45:18+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 40-летнему жителю Якшур-Бодьинского района за истязания жены и детей. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

- Установлено, что в течение года из-за личных неприязненных отношений пьяный мужчина избивал жену, восьмилетнюю падчерицу и четырехлетнюю дочь. Он бил их руками, ногами, ремнем и другими предметами, вырывал им волосы, не разрешал спать ночью, вставлял спички между пальцами и всячески издевался, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной и способствование расследованию преступления.

С учетом всех обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU