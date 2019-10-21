2019-10-21T14:45:18+03:00
Происшествия

Бил жену и вырывал волосы детям: 40-летнему жителю Удмуртии вынесли приговор за истязания

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии вынесли приговор 40-летнему жителю Якшур-Бодьинского района за истязания жены и детей. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

- Установлено, что в течение года из-за личных неприязненных отношений пьяный мужчина избивал жену, восьмилетнюю падчерицу и четырехлетнюю дочь. Он бил их руками, ногами, ремнем и другими предметами, вырывал им волосы, не разрешал спать ночью, вставлял спички между пальцами и всячески издевался, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной и способствование расследованию преступления.

С учетом всех обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Синоптики говорят, в Удмуртию пришло относительное потепление. Прогноз погоды на неделю уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске появились дорожные знаки
Мужчину с ВИЧ-инфекцией, который укусил полицейского в Удмуртии, осудили
Пропавшую 15-летнюю девочку из Ижевска нашли в Тюмени
10-летний мальчик пострадал в ДТП в Удмуртии
Жители Татарстана обвиняются в кражах иномарок в Удмуртии на сумму 2,5 млн рублей
Какая погода ждет ижевчан на неделе
Житель Удмуртии подозревается в нанесении ножевых ранений троим мужчинам
Мужчина из Удмуртии пытался пронести в суд порошок с веществом
Режим повышенной готовности могут ввести в одном из городов Удмуртии
Хотел сделать поделку: Ижевчанин спилил можжевельник на охраняемой территории в Крыму
Марш-бросок «Специального назначения» пройдет в Ижевске
Очевидцы: в Ижевске загорелась «легковушка»
ХК «Ижсталь» уступила новокузнецкому «Металлургу» на домашнем льду
Новая спецтехника и противогололедные материалы: в Ижевске идет подготовка к зиме