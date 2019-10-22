2019-10-22T07:04:04+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии лишился более 40 000 рублей при покупке авиабилета

Его мужчина приобрел в Интернете
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: news.ykt.ruФото: news.ykt.ru
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Более 46 000 рублей лишился 55-летний житель Удмуртии, решивший купить авиабилеты в Интернете.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в конце сентября мужчина отправился на отдых в один из курортов острова Кипр. На обратный путь (с Кипра до Москвы) он решил купить билет на сайте, специализирующемся на продаже билетов, подобрал подходящий рейс и произвел оплату в режиме онлайн.

- В последующем, находясь в аэропорту, он выяснил, что место на рейсе не забронировано, а сайт не работает. Чтобы вернуться домой, мужчине пришлось повторно приобретать билеты уже в кассе аэропорта. По возвращению с отдыха он обратился в полицию, - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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