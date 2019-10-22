Абоненты Tele2 в Удмуртии получат больше

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-22T11:44:02+03:00

Они получат скидку в кафе, магазинах одежды, а также развлекательных и оздоровительных центрах

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Tele2 увеличила перечень региональных партнеров программы лояльности «Больше». Теперь абоненты оператора в Удмуртии могут получить скидки в популярных кафе и магазинах одежды, а также при посещении семейных, развлекательных и оздоровительных центров.

Так, до 31 октября в бургер-кафе «ГАРРИ» клиенты Tele2 могут получить скидку 25% при заказе бургера или десерт в подарок при заказе завтрака с 8:00 до 12:00.

Также до конца октября действует 30% скидка на товары из зимней коллекции в сети магазинов «5 Сезонов» и «Квартал». В выставочном центре «Галерея» клиенты оператора до 5 декабря получают второй билет в подарок, в «Ижевских термах» - до 20 декабря третий час в подарок, в семейно-развлекательном парке KIDO до 30 ноября при посещении в будни предоставляется скидка 30%.

Программа лояльности «Больше» разработана в поддержку стратегии оператора lifestyle enabler* и рассчитана на индивидуальные интересы клиентов. Таким образом, абоненты Tele2 имеют возможность получить выгодные предложения или скидки на популярные категории товаров и услуг. Чтобы воспользоваться привилегиями от Tele2, нужно зайти на страницу программы лояльности «Больше» в личном кабинете, выбрать интересующий бонус и кликнуть на кнопку «Активировать».

*лайфстайл инэблер

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ИСТОЧНИК KP.RU