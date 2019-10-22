2019-10-22T16:53:02+03:00
Общество

Пешеходные переходы около детских садов и школ в Ижевске обезопасили

Переходы вблизи школ будут оборудованы ограждениями
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
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В Ижевске 16 пешеходных переходов вблизи детских садов и школ оборудовали мигающими светофорами. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Также помимо светофоров были установлены искусственные неровности – на улице 9-я Подлесная у школы №80, на улице 50 лет Пионерии у детского сада №129, на улице Камская, Ракетная, Телегина и Шумайлова, - сообщает пресс-служба.

На работы из городского бюджета были выделены деньги, сэкономленные от сокращения чиновников – 6,6 млн рублей.

При этом идет работа по обновлению светофоров у соцучреждений: на улице Молодежной у школы №32, улице Сабурова у школы №34, улице Ворошилова у школы №73, улице Восточной у школы №31, улице Клубной у школы №100, улице Машиностроителей у школы №51, улице Азина у школы №12.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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