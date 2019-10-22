2019-10-22T16:48:30+03:00
Общество

Кубок Удмуртии по автокроссу пройдет 27 октября

Соревнования будут посвящены Дню автомобилиста
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Мигунов ДаниилФото: Мигунов Даниил
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В Удмуртии 27 октября пройдет Кубок республики по автокроссу (18+). Об этом сообщается в группе Минспорта республики.

- Соревнования будут посвящены Дню автомобилиста и проводятся с целью развития автомобильного спорта в республике, - сообщается в группе.

Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах: «Супер 1600, «Д2Н, «Д2-классикаВ», «Д3-спринт», «Т1-2500». Начало в 12:30 по адресу: Завьяловский район, СК «Чекерил». Вход для зрителей свободный.

Напомним, в прошлом году также проходили соревнования, посвященные Дню автомобилиста (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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