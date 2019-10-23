2019-10-23T14:30:11+03:00
Спорт

Главный тренер ХК «Торпедо» заметил, что в Ижевске болельщиков стало меньше

22 октября состоялась игра «Ижстали» и «Торпедо»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 22 октября на ижевском льду встретились команды «Ижсталь» и «Торпедо». Встреча закончилась поражением сталеваров со счетом 1:3. В послематчевой конференции главный тренер ХК «Торпедо» поделился интересным наблюдением.

- Мне всегда приятно сюда в Ижевск приезжать. Я и сам здесь два сезона провел как игрок. Я вижу, как болельщики здесь переживают. Ижевск – хоккейный город. Конечно, когда сегодня я вышел на игру, посмотрел: болельщиков все меньше и меньше. Это не очень хорошо, - отметил Алексей Ждахин.

Главный тренер сталеваров прокомментировал поражение команды. По его словам, сказалось, конечно, мастерство. Очень хорошо трудилась команда, приятно смотреть, но в созданных моментах опять страдает реализация.

- Будем дальше над этим работать. Даже в пустые углы не забиваем. А так, хорошая работа была, хорошая игра. За счет мастерства игроков соперника команда «Торпедо» одержала победу, - сказал Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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