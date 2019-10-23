Появился список дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-23T14:38:00+03:00

Список был опубликован на сайте главы и правительства республики

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18 участков дорог утвердили для капитального ремонта в 2020 году в Удмуртии. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Так, отремонтируют участки дорог Алнаши - Удмуртский Тоймобаш (Алнашский район), Игра - Глазов и Балезино - Сергино (Балезинский район), (Вавож - Кильмезь) - Старое Жуе, (Вавожский район), Первомайский - Черепановка (Воткинский район), Глазов - Понино - Зотово (Глазовский район), Верхняя Игра - Мишкино - граница Татарии (Граховский район), Дебесы - Уйвай (Дебесский район), Кез - Кулига - Карсовай (Кезский район), Гыбдан - Русская коса (Кизнерский район), Горняк - Русский Пычас (Можгинский район), Сарапул - Верхний Бугрыш (Сарапульский район), Игра - Селты - Сюмси - граница Кировской области - Копки - Уть-Сюмси (Селтинский район).

В Сюмсинском районе начнут ремонтировать три участка дорог: Игра - Селты - Сюмси - граница Кировской области - Гура - Зятцы, Бадзимлуд - Зон - Орловское, (Ува - Сюмси) - Силино - Верх-Юс.

В Якшур-Бодьнинском районе отремонтируют два участка: Якшур-Бодья - Красногорское, Старые Зятцы - Узи.

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ИСТОЧНИК KP.RU