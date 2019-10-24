2019-10-24T07:41:48+03:00
Спорт

Максим Шевченко покинул пост главного тренера женского ФК «Торпедо» в Ижевске

Как пояснил сам Максим, он не находит «более механизмов управления командой»
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/torpedoizhevsk18Фото: vk.com/torpedoizhevsk18
Изменить размер текста:

В воскресенье, 20 октября, Максим Шевченко покинул пост главного тренера женского ФК «Торпедо» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В своем сообщении он выразил слова благодарности руководству клуба, тренерскому штабу, футболисткам и, конечно, болельщикам.

- Мы набирали очки, забивали голы, показывали интересный футбол. Но потом случился провальный выезд в Красноярск. После этих матчей многие потеряли мотивацию, снизили требование к работе. С некоторыми футболистками пришлось расстаться. Сейчас я понимаю, что не нахожу более механизмов управления командой, не могу требовать выполнения тех принципов, которых мы придерживались ранее. Поэтому было принято такое решение, - сообщил Максим Шевченко.

Уточняется, что он вошел в тренерский штаб ФК «Зенит-Ижевск», а также будет курировать работу всех тренеров в региональном центре подготовки в Ижевске. В оставшихся матчах исполнять обязанности главного тренера ФК «Торпедо» будет Константин Кайгородов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

ХК «Ижсталь» предложила подарить клюшку «Нефтянику» взамен украденной. Интересная переписка команд уже расходится по социальным сетям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ХК «Ижсталь» предложила подарить клюшку «Нефтянику» взамен украденной
БДСМ с Олегом Бекмеметьевым: появилось видео прогулки блогера Ильи Варламова с главой Ижевска
На федеральном канале обсудят избиение группой подростков девушки в Ижевске
«Экскурсии по Ижевску»: уникальные факты об Успенской церкви
По какой причине закрываются магазины «Ижтрейдинг» в Ижевске
Очевидцы: на улице 50-летия ВЛКСМ сотрудники ДПС скрутили водителя машины
В исправительную колонию Удмуртии пытались провезти семь мобильных телефонов
Главный тренер ХК «Торпедо» заметил, что в Ижевске болельщиков стало меньше
Появился список дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году в Удмуртии
За девять месяцев 2019 года от жителей Ижевска поступило 108 жалоб на шум
Разрушаем АК-12: автомат группы компаний «Калашников» выдержал испытания
Легковушка в Удмуртии врезалась в два грузовика
Ремонт должны были начать еще в августе: в Ижевске в детском саду №194 протекает крыша
Ижевчанина задержали за незаконное хранение наркотиков
Дизайнер костюмов Алины Загитовой показала новые платья фигуристки
Ижевчанин обвиняется в изнасиловании женщины, с которой познакомился в соцсетях
Традиционная «Ночь искусств» в Ижевске пройдет в Театре кукол
Жителя Удмуртии осудили за избиение полицейского
300 тысяч человек в Удмуртии поставили прививки от гриппа
Ижевск вновь поборется за звание столицы «Тотального диктанта»