СЕГОДНЯ 07:41 2019-10-24T07:41:48+03:00

Как пояснил сам Максим, он не находит «более механизмов управления командой»

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В воскресенье, 20 октября, Максим Шевченко покинул пост главного тренера женского ФК «Торпедо» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В своем сообщении он выразил слова благодарности руководству клуба, тренерскому штабу, футболисткам и, конечно, болельщикам.

- Мы набирали очки, забивали голы, показывали интересный футбол. Но потом случился провальный выезд в Красноярск. После этих матчей многие потеряли мотивацию, снизили требование к работе. С некоторыми футболистками пришлось расстаться. Сейчас я понимаю, что не нахожу более механизмов управления командой, не могу требовать выполнения тех принципов, которых мы придерживались ранее. Поэтому было принято такое решение, - сообщил Максим Шевченко.

Уточняется, что он вошел в тренерский штаб ФК «Зенит-Ижевск», а также будет курировать работу всех тренеров в региональном центре подготовки в Ижевске. В оставшихся матчах исполнять обязанности главного тренера ФК «Торпедо» будет Константин Кайгородов.

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ИСТОЧНИК KP.RU