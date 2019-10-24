2019-10-24T11:59:12+03:00
Общество

Ижевчанина осудили за попытку изнасилования несовершеннолетней и кражу

Обвинение поддержала прокуратура Ижевска
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске осудили местного жителя за попытку изнасилования несовершеннолетней и кражи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что обвиняемый в марте 2015 года, декабре 2018 и в июле-августе 2019 года совершал кражи имущества. Также в декабре 2018 года в квартире пытался изнасиловать дочь своей жены. Чтобы избежать изнасилования, та выпрыгнула с балкона третьего этажа и получила тяжкий вред здоровью, - сообщает ведомство.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии особого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- ХК «Ижсталь» предложила подарить клюшку «Нефтянику» взамен украденной. Интересная переписка команд уже расходится по социальным сетям.

- БДСМ с Олегом Бекмеметьевым. Появилось видео прогулки блогера Ильи Варламова с главой Ижевска.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Удмуртии столкнулись «легковушка» и газель
Первая площадка для выгула собак в Ижевске может появиться в ноябре
Предпринимателя, спровоцировавшего массовую гибель пчел в Удмуртии, оштрафовали
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Чиновника из Удмуртии обвиняют в получении взятки
В 1 РКБ в Ижевске ночью произошло задымление
Максим Шевченко покинул пост главного тренера женского ФК «Торпедо» в Ижевске
ХК «Ижсталь» предложила подарить клюшку «Нефтянику» взамен украденной
БДСМ с Олегом Бекмеметьевым: появилось видео прогулки блогера Ильи Варламова с главой Ижевска
На федеральном канале обсудят избиение группой подростков девушки в Ижевске
«Экскурсии по Ижевску»: уникальные факты об Успенской церкви
По какой причине закрываются магазины «Ижтрейдинг» в Ижевске
Очевидцы: на улице 50-летия ВЛКСМ сотрудники ДПС скрутили водителя машины
В исправительную колонию Удмуртии пытались провезти семь мобильных телефонов
Главный тренер ХК «Торпедо» заметил, что в Ижевске болельщиков стало меньше
Появился список дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году в Удмуртии
За девять месяцев 2019 года от жителей Ижевска поступило 108 жалоб на шум
Разрушаем АК-12: автомат группы компаний «Калашников» выдержал испытания
Легковушка в Удмуртии врезалась в два грузовика
Ремонт должны были начать еще в августе: в Ижевске в детском саду №194 протекает крыша
Ижевчанина задержали за незаконное хранение наркотиков
Дизайнер костюмов Алины Загитовой показала новые платья фигуристки
Ижевчанин обвиняется в изнасиловании женщины, с которой познакомился в соцсетях
Традиционная «Ночь искусств» в Ижевске пройдет в Театре кукол
Жителя Удмуртии осудили за избиение полицейского
300 тысяч человек в Удмуртии поставили прививки от гриппа
Ижевск вновь поборется за звание столицы «Тотального диктанта»