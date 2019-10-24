Ижевчанина осудили за попытку изнасилования несовершеннолетней и кражу

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-24T11:59:12+03:00

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В Ижевске осудили местного жителя за попытку изнасилования несовершеннолетней и кражи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что обвиняемый в марте 2015 года, декабре 2018 и в июле-августе 2019 года совершал кражи имущества. Также в декабре 2018 года в квартире пытался изнасиловать дочь своей жены. Чтобы избежать изнасилования, та выпрыгнула с балкона третьего этажа и получила тяжкий вред здоровью, - сообщает ведомство.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU