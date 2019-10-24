2019-10-24T14:15:10+03:00
Общество

18-летний ижевчанин взламывал и продавал аккаунты пользователей соцсетей

Молодой человек делал это со своего компьютера
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего ижевчанина, которого обвиняют в нарушении тайны переписки.

- Установлено, что в период 2018-2019 года подозреваемый в одном из ресторанов быстрого питания с помощью вай-фай взламывал страницы пользователей одной из соцсети, где читал их переписки. Потом он скопировал логин и пароль у восьми пользователей и продал их в интернете, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

На следствии подозреваемый признал свою вину. С учетом того, что он впервые совершил преступление средней тяжести, следователь направил уголовное дело с ходатайством о назначении молодому человеку судебного штрафа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На трассе Удмуртии столкнулись легковушка и «газель».

- Глава Ижевска проанонсировал появление площадки для выгула собак. Когда и где она появится.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24