На трассе Удмуртии столкнулись «легковушка» и газель
В Удмуртии 23 октября на седьмом километре автодороги «Можга-Вавож» Можгинского района столкнулись «легковушка» и газель. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 63-летний водитель машины «Рено-Логан» выехал на «встречку», где врезался в машину «ГАЗ», под управлением 53-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водители автомобилей получили травмы, их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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