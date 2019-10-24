2019-10-24T11:26:52+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии столкнулись «легковушка» и газель

ДТП произошло 23 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 23 октября на седьмом километре автодороги «Можга-Вавож» Можгинского района столкнулись «легковушка» и газель. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 63-летний водитель машины «Рено-Логан» выехал на «встречку», где врезался в машину «ГАЗ», под управлением 53-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водители автомобилей получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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