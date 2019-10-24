Жители дома по улице 30 лет Победы планируют установить спортплощадку
В Ижевске жители дома №20 по улице 30 лет Победы планируют установить спортивную площадку в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщает пресс-служба города.
- Стоимость проекта по предварительным расчетам оценивается в 1,450 тысяч рублей. Вклад со стороны спонсоров составит 150 тысяч рублей, такую же сумму планируют собрать жители дома, - сообщает пресс-служба.
Проект предусматривает благоустройство площадки, где можно будет играть в баскетбол и волейбол. Игровая зона будет огорожена забором и будут установлены уличные тренажеры. Проекты, успешно прошедшие конкурсный отбор, получат республиканскую субсидию в размере до 1 млн рублей, 15% от стоимости проекта профинансирует местный бюджет.
У ижевчан еще есть время заявиться на конкурс 2020 года. Документы будут приниматься в течение ноября. Прием заявок на конкурсный отбор стартует в начале декабре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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