Парковки в центре Ижевска могут стать платными

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-24T14:24:24+03:00

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В центре Ижевска парковки могут стать платными. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в шоу блогера Ильи Варламова«БДСМ» (большая дорога с мэром).

- Самое главное, не переборщить с тем делом, когда все парковки могут стать платными. В центре надо делать парковки платными. Мы разрабатываем схему, где у нас будут платные парковки. Вторая сторона баланса – насколько люди готовы платить, - рассказал Олег Николаевич.

Также глава Ижевска считает, что если человек купил машину, то он в состоянии заплатить за то, что он припарковался.

Напомним, парковку на 100 мест могут открыть в Ижевске. Где она расположится.

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Прогулка с мэром Ижевска Убитый город, довольные жители.Большая дорога с главой Ижевска. Наведут ли когда-нибудь порядок в столице Удмуртии? Поговорим об этом с Олегом Николаевичем Бекмеметьевым. Итак, поехали! Каково это, быть мэром в России? Бренд Калашников будут ли его менять? Ветхое жильё в центре города когда будет расселение? Заборы в городе когда их уберут? Что происходит с центром? Где лавочки? Хорошие тротуары? Появятся ли платные парковки в городе и хороший общественный транспорт? Разбитый дороги на улицах что с этим делать? Раздельный сбор мусора есть ли какие-то начинания? Как удалось избавиться от нелегальной рекламы? И ещё много-много вопросов главе Ижевска в этом выпуске! *** КОНКУРС! *** Как выиграть плакат Типичного российского города с нашими автографами? 1) Подписаться на канал; 2) Придумать классный девиз для Ижевска и оставить его в комментариях к этому видео с хештегом #БДСМ; 3) 30 октября мы выберем победителя и свяжемся с ним в комментариях. Прошлые выпуски БДСМ второго сезона: Прогулка с мэром Белгорода За что стыдно главе города? https://youtu.be/xfWHeO6Pc-g Прогулка с мэром Махачкалы Во всём виноват менталитет? https://youtu.be/3ewT3-Mkzi4 Прогулка с мэром Сургута Все беды России в одном городе https://youtu.be/0aymPBHfMZE Прогулка с мэром Калининграда Он вам не Кёнигсберг! https://youtu.be/i7jRD1yfKLc Прогулка с мэром Нижнего Новгорода Умный город с глупыми ошибками https://youtu.be/mLQcsjGGl7c Для тех, кто хочет помочь с субтитрами или переводом этого ролика: https://goo.gl/Tcv863 ___ Сайт: https://varlamov.ru/ Твиттер: https://twitter.com/varlamov/ Телеграм-канал: https://tlg.name/varlamov/ Инстаграм: https://instagram.com/varlamov/ ВК: https://vk.com/varlamov Фейсбук: https://facebook.com/varlamov/ Предложения по поводу коллабораций, развития канала и сотрудничеству (кроме рекламы): mayavolf@varlamov.ru Реклама: reklama@varlamov.me Если вы мэр российского города, и хотите принять участие в новом сезоне БДСМ свяжитесь со мной по почте: 7967738@gmail.com

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