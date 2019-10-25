Мошенники дистанционно оформили кредит на пенсионерку из Ижевска

СЕГОДНЯ 06:00 2019-10-25T06:22:57+03:00

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В Ижевске возбудили уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Поводом стало обращение 58-летней пенсионерки из Ижевска, которая заявила, что у нее дистанционно украли деньги с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Выяснилось, что ранее ей позвонил неизвестный молодой человек и предложил скачать приложение для поиска работы. В нем женщине нужно было указать номер своей банковской карты.

– Затем злоумышленник попросил потерпевшую войти в он-лайн сервис банка якобы для того, чтобы удостовериться в наличии у нее оформленной банковской карты. Через некоторое время пенсионерка поняла, что больше не может управлять он-лайн сервисом. Она видела сообщения, что со счета разными суммами списываются денежные средства. Злоумышленник уже открыто говорил пенсионерке, что теперь это он управляет ее счетом, и сообщил, что оформил на нее кредит, – говорится в сообщении.

Всего со счета женщины украли 18 тысяч рублей, а также на нее оформили кредит в банке – 50 тысяч рублей. Напоминаем, что не стоит рассказывать неизвестным людям реквизиты своих банковских счетов, так вы обезопасите себя от кражи денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU