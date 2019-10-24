Кто прав, кто виноват: на Первом канале обсудили жесткое избиение 16-летней ижевчанки

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-24T18:06:38+03:00

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24 октября в эфире программы «Мужское/Женское» (16+) на Первом канале обсуждали жесткое избиение 16-летней ижевчанки.

Ведущие пригласили в студию потерпевшую девочку и ее маму и обвиняемую и ее родителей. В эфире столкнулись два мнения. Мама потерпевшей девочки считает, что виновные должны быть наказаны, не смотря на то, что у 16-летнего подростка уже имеется непогашенное условное наказание. Мама обвиняемой, по естественным причинам, защищает свою дочь и просила, чтобы делу не давали ход.

За время программы ведущим удалось выяснить некоторые подробности произошедшего, в частности, по какой причине произошла драка и кто на самом деле виноват во всем, что случилось.

Эфир можно посмотреть на видео.

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В программе "Мужское/Женское" на Первом канале обсудили жестокое избиение 16-летней ижевчанки.24.10.2019

ИСТОЧНИК KP.RU