Берегись кражи автомобиля: в Ижевске задержали серийных угонщиков

СЕГОДНЯ 06:28 2019-10-25T06:28:28+03:00

Почти год они вывозили машины из республики

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В суд направили уголовное дело в отношении трех мужчин. Зарегистрированные в Татарстане, за последний год они похитили из Удмуртии автомобили на 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

– Установлено, что трое жителей Республики Татарстан, тщательно разработав план хищений автомобилей, используя средства конспирации, а также радиосвязи, похитили с территории Удмуртской Республики автомобили иностранного производства на общую сумму около 3 млн. руб. В последующем похищенное имущество ими было реализовано, – говорится в сообщении.

Теперь угонщикам грозит до 10 лет лишения свободы по ч.4 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой).

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ИСТОЧНИК KP.RU