Берегись кражи автомобиля: в Ижевске задержали серийных угонщиков
В суд направили уголовное дело в отношении трех мужчин. Зарегистрированные в Татарстане, за последний год они похитили из Удмуртии автомобили на 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.
– Установлено, что трое жителей Республики Татарстан, тщательно разработав план хищений автомобилей, используя средства конспирации, а также радиосвязи, похитили с территории Удмуртской Республики автомобили иностранного производства на общую сумму около 3 млн. руб. В последующем похищенное имущество ими было реализовано, – говорится в сообщении.
Теперь угонщикам грозит до 10 лет лишения свободы по ч.4 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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