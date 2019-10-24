Жителя Удмуртии осудят за растление 7-летней девочки
В Удмуртии будут судить жителя Глазова за насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что в августе мужчина подошел к девочке, которая играла в прятки с друзьями, он предложил купить шоколадку и сок. Мужчина отвел девочку в батутный парк, в после предложил проводить до дома. По пути домой он взял девочку за руку и завел в безлюдное место, где сжав шею, начал совершать насильственные действия сексуального характера, - сообщает ведомство.
Потерпевшая рассказала о произошедшем случайной прохожей. На данный момент злоумышленник задержан и арестован. Уголовное дело передано в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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