2019-10-24T17:09:25+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудят за растление 7-летней девочки

Потерпевшая сообщила о произошедшем рассказала прохожей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии будут судить жителя Глазова за насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в августе мужчина подошел к девочке, которая играла в прятки с друзьями, он предложил купить шоколадку и сок. Мужчина отвел девочку в батутный парк, в после предложил проводить до дома. По пути домой он взял девочку за руку и завел в безлюдное место, где сжав шею, начал совершать насильственные действия сексуального характера, - сообщает ведомство.

Потерпевшая рассказала о произошедшем случайной прохожей. На данный момент злоумышленник задержан и арестован. Уголовное дело передано в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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