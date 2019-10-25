2019-10-25T12:06:57+03:00
Происшествия

Подозреваемый в краже машины задержан в Удмуртии

Ущерб составил 500 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии задержали подозреваемого в краже машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

- В полицию обратился житель Малопургинского района, он рассказал, что ночью из его гаража была похищена машина «Лада Гранта». При осмотре места происшествия было установлено, что ворота гаража не были заперты, а ключи от машины были в замке зажигания. Позже машину нашли в Ижевске, - сообщает ведомство.

Водителя задержали в Ленинском районе, им оказался 28-летний неработающий, ранее судимый житель Киясовского района. Мужчина сознался в преступлении и пояснил, что машину он собирался продать на авторазбор.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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