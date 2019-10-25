Подозреваемый в краже машины задержан в Удмуртии
В Удмуртии задержали подозреваемого в краже машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.
- В полицию обратился житель Малопургинского района, он рассказал, что ночью из его гаража была похищена машина «Лада Гранта». При осмотре места происшествия было установлено, что ворота гаража не были заперты, а ключи от машины были в замке зажигания. Позже машину нашли в Ижевске, - сообщает ведомство.
Водителя задержали в Ленинском районе, им оказался 28-летний неработающий, ранее судимый житель Киясовского района. Мужчина сознался в преступлении и пояснил, что машину он собирался продать на авторазбор.
На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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