93 молодые семьи в Удмуртии могут получить квартиры

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-25T12:03:59+03:00

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В Удмуртии 93 молодые семьи могут получить квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

- Минстрой России одобрил заявку Удмуртии на получение федеральных денег в рамках госпрограммы по обеспечению жильем молодых семей. Лимит доведенных до республики средств – 31 млн рублей и 30 млн рублей – софинансирование, - сообщает ведомство.

В 2019 году при помощи такой поддержки жилье получили 74 молодые семьи. Выплата составляет 30% от расчетной стоимости жилья для семей без детей и 35% - для семей с детьми.

Принять участие в программе нацпроекта могут молодые семьи, возраст супругов которых не достиг 36 полных лет. Обязательным условием является и процедура признания их нуждающимися в жилом помещении. Подать заявку на участие в программе можно в администрации муниципального образования по месту жительства. До 1 мая 2020 года формируется список участников программы на 2021 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU