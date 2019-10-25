Какая погода ожидает ижевчан в выходные

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-25T14:12:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В выходные в Ижевске и в Удмуртии будет тепло и дождливо. По данным сервиса Яндекс погода средняя температура в эти дни составит +11 градусов.

Так, в субботу, 26 октября, температура днем составит +10…+11 градусов, ночью +10…+9 градусов, вечером возможен дождь. По данным Удмуртского гидрометцентра ночью с 25 на 26 октября и утром 26 октября ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Днем 26 октября усиление ветра до 15-18 м/с.

В воскресенье, 27 октября, температура днем +9…+10 градусов, ночью +8…+9 градусов, возможен дождь в течение дня.

Со следующей недели в Удмуртию придет похолодание и снег. Температура опустится до -3 градусов днем и -4 градусов ночью.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Помните скандальную модель из Удмуртии Киру Майер? Она вновь засветилась в эфире федерального ТВ. Что там обсуждали.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU