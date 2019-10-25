2019-10-25T14:12:08+03:00
Общество

Какая погода ожидает ижевчан в выходные

Жителей предупреждают о тумане ночью 25 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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В выходные в Ижевске и в Удмуртии будет тепло и дождливо. По данным сервиса Яндекс погода средняя температура в эти дни составит +11 градусов.

Так, в субботу, 26 октября, температура днем составит +10…+11 градусов, ночью +10…+9 градусов, вечером возможен дождь. По данным Удмуртского гидрометцентра ночью с 25 на 26 октября и утром 26 октября ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Днем 26 октября усиление ветра до 15-18 м/с.

В воскресенье, 27 октября, температура днем +9…+10 градусов, ночью +8…+9 градусов, возможен дождь в течение дня.

Со следующей недели в Удмуртию придет похолодание и снег. Температура опустится до -3 градусов днем и -4 градусов ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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