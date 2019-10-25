2019-10-25T12:53:50+03:00
Общество

На канале «Росссия 1» показали, как и чем зарабатывает миллионы модель из Удмуртии Кира Майер

Программа вышла в эфир 24 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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24 октября на канале «Россия 1» вышла программа Андрея Малахова «Прямой эфир» (16+), где рассказали, как и чем зарабатывают миллионы известные модели, в частности, скандальная модель из Удмуртии Кира Майер.

Корреспондент программы провел целый день с Кирой. Она рассказывала, что и за сколько покупает, например, один комплект белья стоит 69 тысяч рублей, а машина - 5 миллионов. Также она рассказала о планах на Новый год и сколько квартир имеет в собственности.

Что спрашивал Андрей Малахов у Киры, и ответила ли она на все его вопросы, смотрите в видео.

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Кира Майер из Удмуртии приняла участие в программе Андрея Малахова Прямой эфир от 24.10.19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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