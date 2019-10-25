До 15 лет лишения свободы грозит ижевчанину за покушение на убийство

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-25T15:06:04+03:00

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В Ижевске ижевчанина обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Установлено, что 30-летний потерпевший и обвиняемый ругались на почве ревности. 13 июня 2019 года обвиняемый назначил встречу мужчине во дворе одного из домов. Вечером, когда мужчины встретились, обвиняемый выстрелил в голову потерпевшему из травматического пистолета и причинил тяжкий вред его здоровью, - сообщает ведомство.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены свидетели, очевидцы, проведены судебные экспертизы. Обвиняемый заключен под стражу. На данный момент уголовное дело передано в прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU