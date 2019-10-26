Новый застройщик в ноябре начнет работы в ЖК «Радужный» в Ижевске
В Ижевске новый застройщик в ЖК «Радужный» начнет работы уже в ноябре. Об этом написал на своей странице в «Инстаграм» председатель правительства республики Ярослав Семенов.
- 10 ноября новый застройщик должен выйти на площадку. К этому времени будут проработаны все юридические аспекты - регистрация соглашения о передаче объекта и обязательств перед дольщиками инвестору и внесение изменений в разрешение на строительство. Минстрой будет контролировать ход работ, - написал Ярослав Семенов.
Напомним, дома находятся на улице Нижней, обманутыми дольщиками стали 145 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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