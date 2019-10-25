Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей в эфире радио
28 октября, в понедельник, глава Удмуртии Александр Бречалов с 7:30 до 09:00 будет отвечать на волнующие вопросы жителей республики в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).
Вопросы можно задать, дозвонившись в эфир по телефону 94-50-94 написать в Вайбер по номеру 8-912-007-08-06.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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