Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей в эфире радио

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-25T14:34:41+03:00

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28 октября, в понедельник, глава Удмуртии Александр Бречалов с 7:30 до 09:00 будет отвечать на волнующие вопросы жителей республики в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

Вопросы можно задать, дозвонившись в эфир по телефону 94-50-94 написать в Вайбер по номеру 8-912-007-08-06.

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ИСТОЧНИК KP.RU