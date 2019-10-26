2019-10-26T14:39:46+03:00
Происшествия

Отца и сына из Удмуртии осудят за кражу в крупном размере

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 58-летнего и 37-летнего мужчин обвиняют в краже в крупном размере.

- Установлено, что в ночь с 27 на 28 июня пьяные мужчины пошли на стройку и украли там дизельный двигатель, насос и топливный бак объемом 50 литров, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

В рамках расследования уголовного дела личности злоумышленников были установлены, основная часть похищенного имущества изъята.

Уголовное дело направлено прокурору, теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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