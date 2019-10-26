Отца и сына из Удмуртии осудят за кражу в крупном размере

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-26T14:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии 58-летнего и 37-летнего мужчин обвиняют в краже в крупном размере.

- Установлено, что в ночь с 27 на 28 июня пьяные мужчины пошли на стройку и украли там дизельный двигатель, насос и топливный бак объемом 50 литров, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

В рамках расследования уголовного дела личности злоумышленников были установлены, основная часть похищенного имущества изъята.

Уголовное дело направлено прокурору, теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 34-летняя ижевчанка с легкостью проходит 50 километров и чувствует себя красивой и желанной. Секрет ее похудения раскроет «Комсомолка».

- За что осудили несовершеннолетнюю жительницу Удмуртии в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU