Любители цирка в Удмуртии смогут предложить имена двум тигрятам

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-28T10:00:13+03:00

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В Удмуртии жители смогут придумать имена двум тигрятам, которые появятся в команде дрессировщиков Багдасаровых. Об этом сообщается на странице Цирка республики в «Фейсбуке».

– Я рад, что мы с Кариной спустя 11 лет вернулись в Ижевск, в нашей дружной команде появятся два тигренка. Мы хотим, чтобы имена им дали наши зрители, любители цирка. Будет интересно, если имена будут связаны с Удмуртией, с топонимами или легендами этой земли. Главное, не предлагать имена вроде Мурзика и Барсика, потому что рано или поздно из милых котят вырастут тигры, огромные хищники. Победители конкурса, которые подскажут нам, как назвать тигрят, получат от нас с Кариной ценные призы, - объявил Артур Багдасаров.

Животным еще предстоит стать цирковыми артистами, сейчас вместе с дрессировщиками выступает семь тигров.

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ИСТОЧНИК KP.RU