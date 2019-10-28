«Вы сами в себя плюете таким отношением»: глава Удмуртии высказался на счет тех, кто разрушает Центральную площадь

СЕГОДНЯ 07:19 2019-10-28T07:19:40+03:00

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Новая Центральная площадь Ижевска уже пострадала от любителей кататься на скейтбордах и велосипедах. Пришлось восстанавливать две скамьи, постоянно приходится зачищать надписи, которые оставляют жители на скамейках и тротуарной плитке. Также ижевчане повреждают тросы, установленные на смотровой площадке у фонтана. Возникали мысли закрыть площадь для любителей спорта. - Друзья, кататься можно и нужно на любых приспособленных для этого территориях. Но когда вы своими самокатами разрушаете плитку и деревянные скамейки, то это элементарная культура и уважение. Вы сами плюете на себя таким отношением. Стоят родители и ребенок тут же на самокате едет по ребру плитки и она крошится, - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Он отметил, что площадь была сделана в соответствии со всеми требованиями и проходила общественное обсуждения. Кроме того, из уважения к экстремальным видам спорта, сделали скейт-парк около УдГУ.

- Это элементарная культура и уважение. Когда вы пишите, что любите город и тут же кидаете мусор… Я видел, как катаются аккуратно. Центральная площадь для общего пользования, в том числе семей, - отметил Александр Бречалов. Кстати, планируется сделать детскую зону на площади в районе улицы Наговицына в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU