Женская команда по футболу «Торпедо» в Ижевске прекращает свое существование

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-28T10:32:53+03:00

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В Ижевске прекращает существовать женская команда по футболу «Торпедо». Об этом сообщается на странице команды.

- «Торпедо» Ижевск, как государственно-частный проект, на уровне высшего дивизиона себя не реализовал. Команда, начинавшая свой путь, исключительно, как частный клуб, прошла за 6 лет все этапы. Получив по спортивному принципу право в 2018 году играть в элите женского футбола, «Торпедо» вошла в список профессиональных команд Удмуртии. С таким статусом финансирование стало осуществляться путем предоставления субсидии из средств бюджета в пропорции 50% на 50%. Но реалии высшей лиги российского первенства оказались нашей молодой команде не под силу, - рассказал директор клуба Дмитрий Кайгородов.

Также по словам директора, команду распускают в связи с реорганизацией всего футбольного хозяйства в регионе. Последний матч команды прошел 27 октября с командой из Перми. По окончании спортивного сезона команда прекращает свое существование.

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ИСТОЧНИК KP.RU