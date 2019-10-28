2019-10-28T09:58:51+03:00
Общество

В 2020 году в Удмуртии благоустроят 115 общественных пространств

Одной из этих площадок будет лесопарковая зона у ТРЦ «Столица»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии в следующем году благоустроят 115 общественных пространств. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- В 2020 году в плане обустраивать большую лесопарковую зону у ТРЦ «Столица». Также в следующем году в планах благоустроить 115 общественных пространств и 154 дворовых территории, на эти цели будут направлены более 430 млн рублей, нас поддержит федерация, - рассказал глава Удмуртии.

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Напомним, в 2019 году были благоустроены несколько скверов в Ижевске, в том числе парк на улице Оружейника Драгунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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