СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-28T11:45:07+03:00

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ПСБ принял участие в форуме «Сделано в Удмуртии». Традиционно мероприятие началось с открытия фотовыставки «Бизнес в объективе». В этом году проекту исполнилось пять лет. На этот раз экспозицию составили 27 фото-историй, в фокусе - основатели и владельцы производственных предприятий с разной отраслевой спецификой, представители сферы цифровых технологий и предприятий сферы услуг.

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— ПСБ — стратегический партнер национальной премии «Бизнес-Успех», и выставка «Бизнес в объективе» уже много лет открывает практически все наши мероприятия. Это не только украшение, но и правильное позиционирование малого бизнеса. Это очень важно. Именно поэтому она была и в Госдуме России, и в Совете Федерации, и даже на «Неделе российского бизнеса» в Лондоне. Это действительно возможность показать лицо малого бизнеса на совершенно другом уровне, — отмечает руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова.

По словам регионального директора операционного офиса «Ижевский» Приволжского филиала ПСБ Игоря Кудрявцева, банк продолжает активно вести работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, предоставляя им комплексное банковское обслуживание и высокотехнологичные продукты. Одним из инновационных решений, по словам Игоря Кудрявцева, является продукт «Без бумаг».

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— Это возможность для малого бизнеса получить кредит в течение пяти минут без предоставления в банк документов. Мы работаем с клиентом, мы видим каким образом он строит свой бизнес, с какими контрагентами работает. На основе анализа транзакционной активности клиента, мы принимаем решение о выдаче кредита. Отмечу, что для получения такого кредита предпринимателю достаточно оставить свою заявку на сайте,— говорит региональный директор.

Кроме того, ПСБ, являясь опорным банком для ОПК, предлагает сегодня малому и среднему бизнесу различные решения для встраивания в цепочку исполнения гособоронзаказа. Подробнее об этих решениях представители банка рассказали на тематическом круглом столе.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251 от 17 декабря 2014 года

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ИСТОЧНИК KP.RU