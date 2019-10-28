Мужчину, который ударил прохожего скальпелем, задержали в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-28T14:51:41+03:00

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В Ижевске задержали мужчину, который ударил прохожего скальпелем. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

- Ночью в больницу Ижевска с проникающей колото-резаной раной грудной клетки был доставлен 22-летний молодой человек. Сотрудниками полиции он пояснил, что на улице его ударил острым предметом неизвестный мужчина, после чего скрылся с места происшествия, - сообщает ведомство.

Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с преступлениями против личности УУР МВД по Удмуртии совместно с оперативниками ОП №3 УМВД России по Ижевску установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний неработающий, ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления местный житель.

Злоумышленника задержали по месту жительства, при задержании он пытался оказать сопротивление. При личном досмотре у мужчины изъяли орудие преступления – скальпель. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU