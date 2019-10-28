В одном из районов Удмуртии временно ограничили движение для большегрузов
В Шарканском районе (Удмуртия) ввели временное ограничение движения для большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
- С 28 октября грузовики массой больше шести тонн не смогут проехать по дорогам Шаркан – Бородули (с 1 по 20 км), ), отворот от этой дороги в сторону села Зюзино и дорога от села Зюзино к деревне Байкей, - сообщает пресс-служба.
Ограничения связаны с тем, что на участках дорог обнаружены колеи, выбоины и просадки. Запрет будет действовать с течение 30 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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