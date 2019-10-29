2019-10-29T09:55:10+03:00
Общество

На территории Удмуртии живет 694,3 тысячи мужчин

Это составляет 46% от общей численности населения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на начало 2019 года живет 694,3 тысячи мужчин – это 46% от общей численности населения. Об этом сообщает Удмуртстат.

- В республике на 1000 мужчин приходится 1170 женщин, при этом в городах мужского населения почти в два раза больше, чем в сельской местности, - сообщают специалисты.

Средний возраст мужчин составляет 36 лет. Если в возрасте 0-17 лет на 1000 мужчин приходится 952 женщины, в возрасте 18-59 лет – 1080 женщин, то после 60 лет – 1849 женщин. После 65 лет мужчин становится в два раза меньше, в после 80 лет женщин становится больше в четыре раза чем мужчин.

В трудоспособном возрасте находятся 61% мужчин республики, каждый четвертый (23%) моложе этого возраста и 16% мужчин – старше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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