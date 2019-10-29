2019-10-29T07:04:33+03:00
Звезды

Событийный календарь на 2020 год презентовали в Удмуртии

Он разделен на три блока
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Вчера, 28 октября, в здании Удмуртской государственной филармонии презентовали календарь событийного туризма на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, календарь представлен 64 мероприятиями, разделенными на 3 больших блока. Ряд событий посвящен празднованию 100-летия государственности Удмуртии. Одним из ярких мероприятий Года 100-летия Государственности станет Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске, который пройдёт с 5 по 9 марта 2020 года. В событийный календарь включён 63-й Фестиваль Искусств «На Родине П.И.Чайковского» – один из старейших и масштабных фестивалей России. 20 июня 2020 года – Межрегиональный Удмуртский национальный праздник «Гербер».

Второй блок событийного календаря представлен спортивными мероприятиями, организуемыми проектом «Калашников Спорт». Среди наиболее крупных – III Лыжный

Марафон им. Г.А. Кулаковой (21 марта 2020), «Калашников Биатлон Фест» (29 февраля 2020).

Третий блок включает мероприятия самой различной тематики – от музыкальных фестивалей до гастрономических праздников, от фестивалей исторических реконструкций до необычных соревнований. Так, 9-23 августа 2020 года в Удмуртии пройдет Бурановский фестиваль народной культуры – фестивальные мероприятия охватят всю Удмуртию и завершатся в селе Бураново – на родине известных на весь мир «Бурановских бабушек».

– Этим событийным календарем и презентацией мы вошли в конкурентное поле и брендами. В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. В следующем году чреда значимых юбилеев, среди них 180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского, и много других событий, которые мы презентуем, –отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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